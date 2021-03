Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Sachbeschädigung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in leerstehendes Gebäude

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Freitag (26.02.) hatten es Unbekannte auf ein leerstehendes Gebäude in der Hainstraße abgesehen. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen die Täter jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Sachbeschädigung in einem Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld - Am Sonntag (28.02.) verschafften sich, nach derzeitigem Ermittlungsstand, zwei unbekannte männliche Personen gegen 19:40 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der August-Gottlieb-Straße. Hier traten sie eine Tür ein, wodurch ein Hausbewohner auf die Täter aufmerksam wurde. Diese flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Der Zeuge konnte folgende Personenbeschreibung gegenüber der Polizei angeben:

1. Person: Männlich, etwa 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, dunkle, an den Seiten ausrasierte Haare, athletische Statur. 2. Person: Männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 190 cm groß, schlanke Figur und war bei der Tatausführung dunkel gekleidet.

Beide Personen trugen bei der Tatausführung eine Maske, bzw. einen Schal vor dem Gesicht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt:

Stephan Müller - Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell