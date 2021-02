Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nachtrag zur Erstmeldung v. 28.02.21: PKW überschlägt sich auf BAB 7 - Fahrzeugführer verletzt

Neuenstein (ots)

Am Sonntag, dem 28.02.2021, gg. 09.30 Uhr, kam es auf der BAB 7, Kassel in Richtung Fulda, zwischen der AS Homberg (Efze) und der AS Bad Hersfeld (West), km 356,300, Gemarkung Neuenstein, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Der 70-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Steinfurt befuhr mit seinem PKW den oben genannten Autobahnabschnitt, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts zunächst auf den Standstreifen kam, anschließend in den Flutgraben geriet und sich dort überschlug.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer fungierten als Ersthelfer.

Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nicht im Fahrzeug eingeklemmt und schließlich mittels Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung des PKW musste der erste von drei Fahrstreifen gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Eingesetzt vor Ort waren neben der Freiwilligen Feuerwehr aus Bad Hersfeld ein Notarzt sowie eine Rettungswagenbesatzung.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000,- Euro.

Weitere Verkehrsteilnehmer waren in das Unfallgeschehen nicht involviert, die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

gefertigt: Schug, Polizeihauptkommissar Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld (E31/Ra)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell