POL-IZ: 201202.4 Itzehoe: Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft

Am Dienstagabend ist ein Einbrecher in ein Geschäft in der Itzehoer Innenstadt eingestiegen. Zeugen erwischten den Täter auf frischer Tat, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Eine Fahndung nach ihm verlief negativ.

Gegen 23.15 Uhr beobachteten Zeugen einen offensichtlichen Einbrecher, der mit einer großen Tasche aus einem Laden in der Bekstraße kam und sich zügig mit einem Fahrrad entfernte. Die Zeugen nahmen die Verfolgung des Diebes noch bis zum Berliner Platz auf, verloren ihn hier jedoch aus den Augen. Die Besichtigung des Tatortes durch eine Streife ergab, dass der Unbekannte gewaltsam über die Eingangstür in den Shop eingedrungen war und aus dem Inneren vermutlich die Kasse mit noch unbekanntem Inhalt entwendet hatte. Die Fahndung nach dem Flüchtigen verlief negativ.

Laut Angaben der Zeugen war der Täter etwa 180 cm groß und hatte eine schwarze, große Tasche bei sich. Er trug dunkle Oberbekleidung und eine Kapuze oder Mütze. Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

