Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201202.2 Heide: Diebstahl eines Rollators

HeideHeide (ots)

In der Nacht zum Dienstag hat ein dreister Dieb einer Seniorin ihren Gehwagen aus dem Treppenhaus entwendet. Hinweise auf den Täter gibt es bisher nicht, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Geschädigte stellte am Montag um 20.15 Uhr in dem frei zugänglichen Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Johan-Hinrich-Fehrs-Straße ihren Rollator ab und sicherte ihn mit einer Kette an der Wand. Am nächsten Morgen war die Gehhilfe samt Wandhalterung und Kette verschwunden. Der Wert des grau-roten Gehwagens liegt bei etwa 150 Euro. Allerdings dürfte der Verlust des Rollators die 80-Jährige weniger finanziell belasten, sondern bedeutet vielmehr eine erhebliche Einschränkung ihrer Beweglichkeit.

Hinweise auf den Dieb gibt es keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden. Und vielleicht besinnt sich der Täter ja noch und bringt den Rollator zurück...

Merle Neufeld

