Polizei Dortmund

POL-DO: 12-monatige Frist 55 Minuten abgelaufen - Strafanzeige

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1220 Schlechtes Timing. Nachdem eine 12-monatige Frist zum Überschreiben eines ausländischen Führerscheins um 55-Minuten abgelaufen war, wurde ein Fahrer von der Polizei kontrolliert.

Am 8.11.2020 um 0.55 Uhr kontrollierten Polizisten der Autobahnpolizei einen 30-jährigen Kosovaren auf der A40 in Richtung Essen. Der Fahrer, mit Wohnsitz in der Nähe von Oelde, zeigte einen ordnungsgemäß ausgestellten Führerschein aus seiner Heimat vor. Grundsätzlich muss nach einer Wohnsitzübernahme in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb von sechs Monaten, der ausländische Führerschein in eine deutsche Fahrerlaubnis umzuwandeln. Dies gilt allerdings nur für Führerscheine aus dem Nicht-EU Ausland.

Dieser langen Frist ist der 30-Jährige nicht nachgekommen. Dazu kommt der Umstand, dass dem Fahrer aufgrund der Corona-Pandemie weitere sechs Monate von der Fahrerlaubnisbehörde zugestanden wurden. Leider hat es der Fahrer in einem Jahr dennoch nicht geschafft, seinen Führerschein umzuschreiben. Als er dann am gestrigen Tag 55 Minuten nach Ablauf der einjährigen Frist zufällig in die Polizeikontrolle kam, blieb den Beamten nichts anderes übrig, als eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu fertigen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell