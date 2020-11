Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Lünen - offenbar Alkohol im Spiel

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1219

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (7.11.) gegen 13.10 Uhr in Lünen sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Offenbar war Alkohol im Spiel.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 52-Jähriger aus Olfen mit seinem Auto auf der Dortmunder Straße in Richtung Nordosten unterwegs. In Höhe der Brambauerstraße ordnete er sich zunächst links ein, um in diese abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sein Fahrzeug jedoch nach rechts ab und prallte gegen den Wagen einer 23-Jährigen aus Lünen. Sie wartete vor der roten Ampel und wollte auf der Dortmunder Straße weiter in Richtung Nordosten fahren. Durch den Aufprall wurde ihr Auto nach rechts gegen die Schutzplanke geschoben.

Bei dem Unfall erlitten die Fahrerin und der Fahrer leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten beide zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Bei dem 52-Jährigen hatten sich zudem Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergeben. Ein freiwilliger Vortest fiel positiv aus. Im Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Polizeibeamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Zudem bestand der Verdacht, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

