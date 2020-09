Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Junge auf Fahrrad von Auto angefahren

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bismarckstraße ist am Montag, gegen 13.30 Uhr, ein 12-jähriger Junge verletzt worden. Der Schüler aus Dorsten war mit seinem Fahrrad in Richtung An der Wienbecke unterwegs und fuhr dann - in Höhe einer Querungshilfe - vom Radweg auf die Fahrbahn. Dabei kam es zur Kollision mit einem 42-jährigen Autofahrer aus Dorsten, der ihm entgegenkam. Der Junge wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

