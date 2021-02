Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Automatenknacker auf frischer Tat ertappt

Rotenburg (ots)

Ein 22- und ein 16-Jähriger aus dem nahegelegenen Alheim versuchten in den frühen Morgenstunden des 28. Februar einen Zigarettenautomaten in der Industriestraße in Rotenburg mit einem Akkuflexschneider zu öffnen. Hierüber wurde die Polizei um 03:20 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen informiert. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten traten die beiden Täter zunächst die Flucht an. Der 16-Jährige wurde noch in Tatortnähe mit den vom Zeugen beschriebenen Einbruchwerkzeugen festgenommen. Der 22-jährige,noch flüchtige Täter, konnte eine knappe Stunde später im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Beide zeigten sich geständig und wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen bzw. in die Obhut eines Erziehungsberechtigen gegeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. An dem Zigarettenautomaten entstand Sachschaden. Die Polizei bedankt sich bei dem Zeugen für sein besonnenes Handeln.

Berichterstatter: Braun, PHK - Führungs- und Lagedienst PPOH

