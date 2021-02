Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Rotenburg a.d. Fulda (ots)

Ronshausen - Am 27.02.2021, 11.10 Uhr befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Ronshausen die Straße Große Gasse und wollte nach links auf die Eisenacher Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 70-jährigen Pkw-Fahrer aus Herleshausen, der die Eisenacher Straße in Richtung Kasseler Straße befuhr. Gesamtschaden ca. 14.000,- EUR.

Wildeck - Am 27.02.2021, 19.41 Uhr befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Eisenach die Landesstraße 3251 b von Thüringen in Richtung Hessen Wildeck-Obersuhl. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Brückengeländer und kam in einem Feld zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich leicht. Gesamtschaden ca. 16.500,- EUR.

gefertigt: Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda, Polizeioberkommissar Mulack (E31/Ra)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell