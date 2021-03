Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - E-Bike gestohlen

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl

Hofbieber/Danzwiesen- Am Freitagmorgen (26.02.), zwischen 6 Uhr und 7:30 Uhr, stahlen Unbekannte auf einem Wanderparkplatz beide Kennzeichen FD-DR 971 eines schwarzen Renault. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

E-Bike gestohlen

Fulda - Unbekannte stahlen am Samstagabend (27.02.), zwischen 21 Uhr und 22 Uhr, Höhe Rangstraße 71 ein E-Bike. Das grün-schwarze Fahrrad der Marke Cube war mit einem Drahtschloss an einem Fahrradständer angeschlossen und hatte einen Wert von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Patrick Bug

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell