POL-LDK: - Nach Schlägen ins Gesicht Zeugen in Wetzlar gesucht - Motoradfahrer in Breitscheid übersehen - Unfallflucht am Ärztehaus Ehringshausen -

Dillenburg (ots)

Breitscheid: Kradfahrer übersehen -

Mit leichten Verletzungen überstand ein 35-jähriger Biker den Zusammenstoß mit einem Kleintransporter. Der Hondafahrer war am 04.02.2021, gegen 14.50 Uhr auf der Schönbacher Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Ein von der Wilhelmstraße einbiegender Sprinterfahrer übersah den Biker und nahm ihm die Vorfahrt. Sein Außenspiegel berührte den Biker, worauf dieser zu Boden stürzte. Der in Herborn lebende Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus gefahren. Der 44-jährige Unfallfahrer aus Rheinland-Pfalz blieb unverletzt. Die Schäden an dem Sprinter und der Honda können noch nicht beziffert werden.

Ehringshausen: Parkplatzrempler am Ärztehaus -

Am Dienstagmorgen (02.02.2021) beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Ärztehausparkplatz in der Stegwiese abgestellten Golf. Zwischen 08.10 und Uhr 11.10 Uhr touchierte der flüchtige Unfallfahrer die hintere Tür auf der Beifahrerseite des schwarzen VW und ließ einen Schaden von rund 800 Euro zurück. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder zu dessen Fahrzeug erbittet die Polizei Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Unbekannter schlägt zweimal zu / Polizei sucht Zeugen -

Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt derzeit die Ermittlungsgruppe der Wetzlarer Polizei. Ein junger Mann schlug am Donnerstagmorgen (04.02.2021) einem Mann und einer Frau ins Gesicht. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können.

Gegen 06.50 Uhr stand ein 28-jähriger Wetzlarer in der Gloelstraße an der Bushaltstelle in Höhe der Fa. Zeiss. Ein junger Mann kam auf ihn zu und bat um eine Zigarette. Der Wetzlarer erklärte ihm, dass er nicht rauche und deswegen keine habe, worauf ihm der Unbekannte mit der flachen Hand mehrfach ins Gesicht schlug. Der Angegriffen wehrte sich und schlug seinerseits zurück. Mit blutender Nase ging der Unbekannte in Richtung Moritz-Hensold-Straße davon. Der Angreifer war ca. 20 Jahre alt, von schlanker Gestalt und dunkel gekleidet.

Um 07.25 Uhr weckten Schläge gegen den Rollladen ihres Erdgeschossfensters eine Anwohnerin in der Straße "Johanneshof". Sie öffnete das Fenster, ein junger Mann stand davor und wollte eingelassen werden. Die 47-Jährige verneinte, worauf der Unbekannte ihr unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Der etwa 20 Jahre alte Mann war schwarz gekleidet, hatte ein schwarzes längeres Pony im sogenannten "Emo-Style" (Haare bedecken eine Augenseite) und machte auf das Opfer einen verwirrten Eindruck. Auffällig waren seine blutverschmierten Hände und die blutverkrustete Nase.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Angriffe von ein und demselben Täter erfolgten.

Sie suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Auseinandersetzungen am Donnerstagmorgen (04.02.2021), gegen 06.50 Uhr in der Gloelstraße und um 07.25 Uhr im Johannishof beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Angreifers machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

