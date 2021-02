Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Umweltsünder entsorgen Reifen bei Ballersbach - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dillenburg (ots)

--

Mittenaar-Ballersbach: Umweltsünder entsorgen Reifen

# Fotos liegen in der digitalen Pressemappe zum Download bereit #

Gleich zweimal schlugen Umweltsünder in den letzten Tagen in Ballersbach zu. Sie entsorgten mehr als 100 Reifen.

In der Nacht von Montag (01.02.2021) auf Dienstag (02.02.2021) warfen die Unbekannten 56 Pneus verschiedenster Marken und Größen auf eine Wiese in der Verlängerung der Straße "Auf der Grabenbach" - parallel zur Sinner Straße. Weitere rund 55 Reifen entsorgten die Umweltsünder zwischen Dienstag (02.02.2021) auf Donnerstag (04.02.2021) im Bereich des Tiefbrunnens. Dieser liegt an der Sinner Straße, etwa 100 Meter hinter dem Ortsausgang in Richtung Sinn. Dort entdeckten Zeugen die Reifen in einem Bachlauf.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die Reifen mit einem Anhänger oder einen Transporter dorthin fuhren und abluden.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat die Täter in den genannten Zeiträumen in der Sinner Straße beobachtet? - Wem sind dort in diesem Zusammenhang größere Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Angaben zur Herkunft der Altreifen machen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell