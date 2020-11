Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

UslarUslar (ots)

BODENFELDE (js) Am 03.11.20, gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Fahrer aus einem Bodenfelder Ortsteil mit seinem Kleinkraftrad in Bodenfelde die Straße Kottberg und wollte über die Blumenstraße in die Mühlenstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 59-jährigen Fahrers aus Bodenfelde, der aus der Blumenstraße kam. Der 16-Jährige wurde dabei schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 2.500 EUR.

