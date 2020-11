Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

UslarUslar (ots)

USLAR (js) Am 03.11.20, gegen 09.35 Uhr, fuhr ein 59-jähriger LKW-Fahrer aus Landolfshausen mit seinem Fahrzeug in der Wiesenstraße in Uslar vom Fahrbahnrand an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden PKW einer 87-jährigen Fahrerin aus einem Bodenfelder Ortsteil. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR.

