Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallbeschädigter (geschädigter) Pkw gesucht

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (Tmü)

Einbeck, Hubeweg, Parkplatz Rewe

Freitag, 30.10.2020, gegen 10.30 Uhr

Am Freitag, dem 30.10.2020 meldete sich nachmittags ein 83-jähriger Einbecker bei der Polizei und teilte mit dass er am Morgen, gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz Rewe am Hubeweg beim Ausparken einen anderen Pkw beschädigt hatte. Dieser geschädigte Pkw ist derzeit nicht bekannt. Daher wird der geschädigte Fahrzeughalter zu diesem Unfall derzeit gesucht und gebeten, sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell