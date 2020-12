Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße

Ladendiebin geht in Untersuchungshaft

CoesfeldCoesfeld (ots)

Dank eines aufmerksamen Ladendetektivs hat die Polizei in Coesfeld eine mutmaßliche 35-jährige Ladendiebin aus Rumänien festnehmen können.

Am Mittwoch (2.12.) meldete sich der Detektiv bei der Polizei Coesfeld. Zu dem Zeitpunkt war bekannt, dass die Frau am selben Tag bereits bei einem Ladendiebstahl im Kreis Borken aufgefallen war. Im Rahmen der Ermittlungen kam heraus, dass die Frau in den vergangenen Wochen in Gelsenkirchen, Leverkusen und Heiligenhaus gestohlen haben soll.

Die Frau gab an, in Hamburg gemeldet zu sein. In der Vernehmung konnte sie jedoch keinerlei Angaben zu ihrem Wohnhaus machen. Weiterhin gab sie an, dass sie bereits ein Ticket für die Rückkehr in ihre Heimat gebucht habe.

Da Fluchtgefahr besteht, stellte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Haftbefehl. Der Richter am Amtsgericht Coesfeld erließ diesen.

Während der Haftprüfung erhielt die Polizei Coesfeld den Hinweis, dass die Beschuldigte am gleichen Tag in Rhede einen Taschendiebstahl begangen haben soll. Diesem Hinweis wird nun nachgegangen.

