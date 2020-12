Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden

Baucontainer aufgebrochen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Gleich zwei Baucontainer brachen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (3.12.) in Senden auf. In beiden Fällen stahlen sie Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Bauwagen befanden sich an der Holtruper- bzw. Appelhülsener Straße. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell