Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck

Zwei Einbrüche in den vergangenen Tagen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Gleich an zwei Tagen in der vergangenen Woche, waren Wohnungseinbrecher im Stadtgebiet von Billerbeck unterwegs.

Am Mittwoch (2.12.) um 17.30 Uhr vertrieb ein heimkehrender Anwohner vermutlich die Diebe. Als er die Haustür zu seinem Wohnhaus am Lärchenweg öffnete, hörte er Geräusche aus dem Wohnzimmer. Als Verursacher vermutete er jedoch seine im Haus befindliche Ehefrau. Erst am nächsten Morgen stellte er fest, dass ein Fenster im Wohnzimmer nur angelehnt war. Am Fenster konnten Hebelmarken festgestellt werden. Das Fenster befindet sich im rückwärtigen Bereich des Hauses.

Auch im rückwärtigen Bereich eines Hauses an der Straße Zu den Alstätten befinden sich eine Terrassen- und eine Wintergartentür, die Unbekannte am Donnerstag im Zeitraum von 7.30 - 18.50 Uhr aufgehebelten. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Aufgrund der vorgefundenen Situation könnten die Einbrecher auch in diesem Fall gestört worden sein. Angaben zum Diebesgut waren zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht möglich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

