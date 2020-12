Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525/Leichtkraftradfahrerin bei Unfall verletzt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Zu Fall kam die 16-jährige Fahrerin einen Leichtkraftrades am Mittwoch (2.12.) gegen 17.10 Uhr auf der B525. Die Jugendlich befuhr die B525 von Appelhülsen in Richtung Nottuln. An einer Kreuzung bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsten. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vor ihr fahrende Auto auf. Dadurch kam sie zu Fall und verletzte sich. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbeileiten. Aufgrund des Feierabendverkehrs kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell