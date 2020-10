Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Feuerlöscher aus Zug entwendet: Wer kennt diese drei jungen Männer?

Nienburg (ots)

Bereits am 5. Juni 2020 entwendeten drei junge Männer gegen 21:45 Uhr gemeinschaftlich aus einer Regionalbahn einen Feuerlöscher. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Zug am Bahnhof Nienburg. Die drei Tatverdächtigen verließen dort den Zug mitsamt dem Feuerlöscher. Da es sich hierbei um Straftaten von erheblicher Bedeutung handelt, wurde vom Amtsgericht Magdeburg per Beschluss die Veröffentlichung der Abbildungen der drei Personen angeordnet, um die Identitäten festzustellen. Die Fotos stammen aus einer Überwachungskamera des Zuges. Das Bilder der Tatverdächtigen sind auf der Homepage der Bundespolizei unter https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2020/oefa_28_2020.html einzusehen. Die Bundespolizei bittet um Hilfe der Bevölkerung. Wer kennt die Personen und kann sie identifizieren? Sachdienliche Auskünfte werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Hinweise auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich abgegeben werden.

