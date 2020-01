Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Schuppen und Wohnhaus

Neuenrade (ots)

Einbrecher waren in der Nacht auf Freitag in der Straße "Im Glocken" unterwegs. Dort brachen der oder die Täter in einen Holzschuppen ein, der als Werkstatt genutzt wird. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie keine Beute.

Auch an der Osemundstraße war ein Einbruch zu verzeichnen. Unbekannte schlugen die Scheibe der Terrassentür eines Wohnhauses ein. Zwar gelangten sie hinein, machten jedoch keine Beute. Es entstand Sachschaden. Wer kann Hinweise zu den Vorfällen an die Wache Werdohl (9399-0) geben?

