POL-OH: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Am 07.08.2020 gegen 14.20 Uhr kam es auf der B 62 zu einem Auffahrunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Bad Hersfeld und eine 22-jährige Frau aus Niederaula fuhren in dieser Reihenfolge mit ihren Pkw in Richtung Eichhof-Kreisel. Als der Mann verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihm die Frau hinten auf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, sie klagten über Kopfschmerzen. Am Fahrzeug des Mannes aus Bad Hersfeld entstand Sachschaden in Höhe von 3000,- Euro, am anderen Fahrzeug beträgt der Schaden 5000,- Euro. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Straßenmeisterei Bad Hersfeld zur Reinigung der Fahrbahn hinzugeholt.

