Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto-Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Hünfeld/Nüst - Am Sonntag (28.02.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in der St.-Vitus-Straße die Autokennzeichen FD-XZ 224 von einem blauen VW Golf gestohlen hatten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

