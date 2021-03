Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Sachbeschädigung - Gartenhütte aufgebrochen

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda - Unbekannte hatten es innerhalb des zurückliegenden Monats auf ein Einfamilienhaus in der Corveyer Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das zur Zeit unbewohnte Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von rund 600 Euro. Ob die Diebe etwas gestohlen haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wahlplakat beschädigt

Fulda - Am Dienstag (02.03.), gegen 20:10 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlplakat in der Neuenberger Straße. Die unbekannten Täter entzündeten das Plakat, welches dadurch beschädigt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Gartenhütte

Fulda - Zwischen Montag (22.02.) und Samstag (27.02.) hatten es Unbekannte auf eine Gartenhütte innerhalb einer Kleingartenanlage in der Heidelsteinstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen eine Schubkarre, eine Musikanlage, eine Stichsäge, eine Bohrmaschine sowie diverse Kabel. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

