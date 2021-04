Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots)

Samstag, 03.04.2021, 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr

Am Samstagvormittag sind unbekannte Täter in ein Haus in der Straße Lazelhohl eingebrochen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und durchwühlten die Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet; der Wert ist bislang unbekannt.

Samstag, 03.04.2021, 11:40 Uhr bis 12:40 Uhr

Am Samstagmittag sind unbekannte Täter in ein Haus im Westring eingebrochen. Durch die Zerstörung eines Fensters gelangten sie in das Innere und durchwühlten die Zimmer. Sie entwendeten hochwertigen Schmuck. Die Die Geschädigte gab an, dass sie beim Verlassen des Wohnhauses ein Fahrzeug in der Straße gesehen habe, welches ihr verdächtig vorgekommen sei. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kombi, vermutlich VW Passat, gehandelt haben, der mit drei dunkelhaarigen Männer besetzt war.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

