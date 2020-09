Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Krichen: Mann mit Säcken voller Cannabispflanzen flüchtet - Plantage im Wald gefunden

Freiburg (ots)

Vor einem Jäger ist am Dienstagabend, 29.09.2020, ein Mann in einem Waldstück bei Efringen-Kirchen geflüchtet. Zurück ließ der Unbekannte ein Fahrrad und zwei Müllsäcke voller abgeernteter Cannabispflanzen. Gegen 17:50 Uhr war der Mann dem Jäger in dem Waldstück zwischen Hunnsgasse und Basler Straße aufgefallen, da er zwei blaue Müllsäcke geschultert hatte. Er sprach den Mann an, da er Jagdwilderei vermutete und bat, einen Blick hinein werfen zu dürfen. Diesem Ansinnen widersprach der Mann und als der Jäger die Polizei hinzuziehen wollte, warf er dem Jäger die Säcke entgegen und schubste sein Fahrrad in dessen Richtung. Der Unbekannte flüchtete zunächst auf einem Feldweg in Richtung Efringen-Kirchen, vorbei an mehreren Passanten und einer Scheune, bis ihn der Jäger aus den Augen verlor. Im Waldstück fand die Polizei eine ca. 15 qm große Plantage mit Cannabispflanzen. Die restlichen noch stehenden Pflanzen wurden abgeerntet. Das gab nochmals sieben volle Säcke. Der Geflüchtete wird wie folgt beschrieben: 175-180 cm groß, 25-30 Jahre alt, sportliche schlanke Statur, rundes Gesicht, kurze Haare. Er trug eine Brille, eine blaue Jeanshose, ein weißes Oberteil, in Teilen mit roter Farbe. Der Polizeiposten Markgräflerland hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Passanten, an denen der Mann vorbeirannte, werden gebeten, sich zu melden (Kontakt 07626 977800).

