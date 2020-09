Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht auf dem Festplatz - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein auf dem Festplatz in Bad Säckingen geparkter Peugeot 206 ist am Dienstagmorgen, 29.09.2020, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Der Peugeot war von 08:20 Uhr bis 12:20 Uhr dort abgestellt. Als die Fahrerin zu ihrem Wagen kam, war die komplette linke Fahrzeugseite deformiert, so dass sich sogar die Fahrertüre fast nicht mehr öffnen ließ. Am 11 Jahre alten Peugeot dürfte Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Möglicherweise war das Verursacherfahrzeug weiß. Der Polizeiposten in Görwihl ermittelt und bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07764 932998-0).

