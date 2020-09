Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zollkontrolle führt zur Festnahme mutmaßlicher Ladendiebe - zwei Tatverdächtige in Haft

Freiburg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg:

Eine Zollkontrolle in Weil am Rhein hat am Montagabend, 28.09.2020, zum Ergreifen zweier Tatverdächtiger geführt, die als Täter mutmaßlich gewerbsmäßiger Ladendiebstähle an mehreren Orten in Baden-Württemberg in Betracht kommen.

Die Tatverdächtigen, ein 26 Jahre alter Mann und eine Frau gleichen Alters, beide rumänische Staatsangehörige, wurden vorläufig festgenommen. Kurz vor der Zollkontrolle hatte sich in einem Drogeriemarkt in Weil am Rhein ein Ladendiebstahl ereignet. Die beiden Tatverdächtigen ließen das Diebesgut im Wert von rund 2500 Euro zurück und flüchteten, nachdem die Diebstahlssicherungen Alarm ausgelöst hatten. Zufällig wurde das von ihnen benutzte Auto vom Zoll an einer Kontrollstelle angehalten. Bei der Kontrolle wurden im Wagen eine Vielzahl von hochwertigen Kosmetikartikeln vorgefunden, sodass der Verdacht auf Diebstahlsdelikte aufkam. Der Zoll verständigte die Polizei und übergab die Tatverdächtigen. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach hat das Amtsgericht Lörrach gegen die Tatverdächtigen wegen Fluchtgefahr Untersuchungshaft angeordnet. Die Tatverdächtigen kamen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die Tatverdächtigen nicht nur die Tat von Montag in Weil am Rhein, sondern auch für weitere Taten in Schopfheim, Villingen-Schwenningen und Schwäbisch Hall mit einer Beute im fünfstelligen Bereich möglichweise in Betracht kommen. Die Ermittlungen dauern an.

