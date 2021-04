Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher stehlen Autoschlüssel und Wagen

Düren (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gab es einen Einbruch in ein Wohnhaus in Gürzenich. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und einen Autoschlüssel und entkamen mit dem Wagen.

Am 15.04.2021 zwischen 02:30 Uhr und 07:30 Uhr, während die Bewohner eines Hauses im Graf-Schellart-Weg schliefen, verschafften sich der oder die Täter durch die Haustür gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen in Küche und Wohnzimmer. Die Räume im Obergeschoss wurden augenscheinlich nicht betreten. Sie klauten Bargeld und Zigaretten und auch einen Autoschlüssel, mit dem sie den in der Garage geparkten Wagen entwendeten. Diese Variante des Kfz-Diebstahls, also das Entwenden eines Pkw mit dem durch Einbruch geklauten Originalschlüssel wird als Homejacking bezeichnet.

Bei dem geklauten Pkw handelt es sich um eine Mercedes C-Klasse, an der zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen DN-JB303 angebracht war. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch werden an den Polizeinotruf 110 erbeten.

