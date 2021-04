Polizei Düren

POL-DN: Nach Hinweis: Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer vorläufig fest

Düren (ots)

Ein Hinweis führte die Beamten am gestrigen Dienstag in die Alte Jülicher Straße zu einer Wohnung, in der offensichtlich mit Betäubungsmitteln gehandelt wurde. Zwei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und bekamen Anzeigen wegen dem illegalen Handel mit Betäubungsmitteln.

Durch einen konkreten Hinweis, wurde die Polizei am Dienstag auf eine Wohnung in der Alten Jülicher Straße aufmerksam. Mehrere Streifenwagenbesatzungen suchten die Anschrift gegen 19:30 Uhr auf, um die Wohnung zu kontrollieren. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen Mann, der die Örtlichkeit gerade verlassen wollte. Sie stoppten den 31-Jährigen, um ihn zu kontrollieren. Da er ungewöhnlich viel Bargeld in einer für den Handel mit Drogen typischen Stückelung bei sich hatte, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. In den Wohnräumen trafen sie dann auf einen weiteren Tätverdächtigen (28 Jahre alt), den sie ebenfalls aufgrund des dringenden Verdachts wegen Handel mit Betäubungsmitteln vorläufig festnahmen. Eine Richterin ordnete nur kurze Zeit später die Durchsuchung der Räumlichkeiten an. Die Polizei setzte dabei einen Drogenspürhund ein. Neben einer geringen Menge Betäubungsmitteln fanden die Beamten etwa 15 Kilogramm Kleingeld im hohen 4-stelligen Bereich und diverse Handtaschen sowie weitere Güter, die wahrscheinlich aus Taschendiebstählen und Automatenaufbrüchen stammen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft sah aufgrund von der eher geringen Menge an Drogen, die in der Wohnung gefunden wurden, von einem Antrag auf Untersuchungshaft ab, so dass die beiden Beschuldigeten mit albanischen Wurzeln die Dürener Wache nach Ihrer Vernehmung wieder verlassen konnten. Nichtdestotrotz werden sie sich wegen des Handels mit Betäubungsmitteln vor Gericht verantworten müssen.

