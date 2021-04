Polizei Düren

POL-DN: 9000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte nach Unfall

Niederzier (ots)

In Ellen kam es gestern Mittag an der Einmündung K2, Arnoldsweilerstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw.

Ein 62-jähriger Mann aus Niederzier fuhr am 13.04.2021 gegen 13:45 Uhr mit seinem Pkw aus Arnoldsweiler kommend in Richtung K50 auf der K2. An der Einmündung Arnoldsweilerstraße wartete eine Frau mit ihrem Pkw an dem Stoppschild. Die 20-Jährige aus Niederzier kam aus Richtung Ellen und wollte links auf die K2 abbiegen. Während der 62-Jährige dachte, die junge Frau hätte ihm per Blickkontakt signalisiert zu warten, tastete diese sich mit ihrem Wagen in den Einmündungsbereich vor. So kam es zum Zusammenstoß der Autos und die Front der 20-Jährigen prallte auf die rechte Beifahrerseite des anderen Wagens. Der Fahrer versuchte noch zu bremsen und nach links auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 9000 Euro. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

