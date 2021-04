Polizei Düren

POL-DN: Räuberischer Diebstahl im Seniorenwohnheim

Düren (ots)

Am Dienstagabend raubte ein unbekannter Täter einer Seniorin das Portemonnaie. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Gegen 17:00 Uhr war die 97-jährige Bewohnerin eines Zimmers in einem Seniorenpflegewohnheim auf der Kölnstraße zu einem Spaziergang aufgebrochen. Die Terrassentür ihre im Erdgeschoss befindlichen Zimmers hatte sie in dieser Zeit zum Lüften der Wohnung geöffnet. Als gegen 17:50 Uhr wieder heimkehrte, traf sie in ihrem Zimmer auf einen unbekannten Mann. Dieser verließ beim Erblicken der Seniorin sofort die Wohnung und flüchtete auf einem roten Fahrrad. Später stellte die Geschädigte fest, dass ihr Geldbeutel samt Bargeld fehlte. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: 20-25 Jahre alt Circa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur Dunkel gekleidet mit einer Adidas Hose mit Streifen

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas zum Tathergang oder zum Täter sagen können, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell