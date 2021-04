Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß von Fahrrad und Taxi - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Taxifahrerin, wobei der Radfahrer stürzte. Die Polizei sucht nach der Fahrerin des Wagens.

Am 12.04.2021 gegen 07:50 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann aus Aachen mit seinem Fahrrad vom Bahnhof kommend auf dem linksseitigen Radweg der Josef-Schregel-Straße in Richtung Innenstadt. Ein Taxi kam derweil vom Bahnhofsvorplatz und wollte stadtauswärts rechts abbiegen. Die Fahrerin übersah den Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam und dieser stürzte. Die Frau und weitere Beteiligte halfen ihm auf. Man verständigte sich zunächst darauf, nicht die Polizei zu informieren und keine Personalien auszutauschen, da augenscheinlich nichts passiert war. Erst später wurde dem 31-Jährigen klar, dass er bei dem Unfall verletzt wurde, sodass er sich an die Polizei wandte.

Diese bittet nun die etwa 40 Jahre alte blonde Fahrerin des Wagens sich zu melden. Auch Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, Hinweise weiterzugeben. Sie erreichen den zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-5221. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle Anrufe unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell