Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach nächtlichem Zusammenstoß gesucht

Jülich (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Unfall, bei dem ein Pkw stark beschädigt wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 20-Jähriger aus Düren verständigte nach einem Unfall, der sich am 13.04.2021 gegen 02:45 Uhr auf der Friedrich-Ebert Straße ereignete, die Polizei. Er gab an, aus Richtung Bongardstraße die Friedrich-Ebert Straße befahren zu haben. An der Verbindungsstelle der für beide Fahrtrichtungen getrennten Fahrbahn habe ihm dann ein entgegenkommendes Auto die Vorfahrt genommen. Beim plötzlichen Abbiegen des Entgegenkommenden sei es zum Zusammenstoß gekommen. Der Unfallverursacher sei dann einfach in Richtung Münstereifler Straße davongehfahren. Laut des 20-Jährigen handelte es sich um einen männlichen Fahrer, das Auto sei möglicherweise ein silberner Kleinwagen gewesen. Der Beifahrer des jungen Mannes aus Jülich konnte keine weiteren Angaben machen.

Die beiden blieben unverletzt. Das Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit und der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Sachbearbeiterin der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-5230 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle Anrufe unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell