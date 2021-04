POL-DN: Marienstatue aus Gedenkstätte entwendet

Polizei Düren

Marienstatue aus Gedenkstätte entwendet

Heimbach

In einem Waldstück nahe der Abtei Mariawald wurde zwischen Freitag und Samstag eine Gedenkstätte beschädigt und eine Marienfigur gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 10.04.2021 gegen 15:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, dem aufgefallen war, dass die Marienfigur eines katholischen Heiligenhäuschens nahe des Klosters Abtei Mariawald fehlte. Der etwa 180 cm hohe Bildstock liegt an einem Wanderweg unmittelbar an der Landstraße 249 und ist auch von der Straße aus einsehbar. Das Spitzdach der Gedenkstätte wurde hinuntergestoßen und beschädigt. Die fehlende Marienfigur ist etwa 45 cm groß. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Freitag, 09.04.2021, 14:15 Uhr, und Samstag, 10.04.2021, 15:00 Uhr, eingrenzen.

Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Marienstatue machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

