Polizei Düren

POL-DN: Stein auf Schaufensterscheibe geworfen

Düren (ots)

In der Cyriakusstraße in Niederau warf ein unbekannter Täter gestern einen Stein gegen das Schaufenster eines Fußpflegesalons. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr hörte die Betreiberin des Geschäfts in der Cyriakusstraße einen Knall als sie gerade mit einer Kundin im Inneren des Ladens war. Augenscheinlich war die Scheibe durch Werfen eines Steins beschädigt worden. Sie verständigte die Polizei und beschrieb einen Mann, der zu Fuß in Richtung Kirche davon gelaufen sei.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Der Tatverdächtige wird als etwa 18-22 Jahre alter Mann mit blauer Jeans und grauem Kapuzenpullover beschrieben. Hinweise werden unter der Rufnummer 02421 949-6425 von der Leitstelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell