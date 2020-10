Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte ein Fenster einer Gaststätte "Am Brauturm" aufgehebelt und die Räume durchsucht. Sie nahmen Bargeld, einen Computer, zwei IPods und zwei Handys mit und flüchteten. Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag haben Einbrecher die Scheibe eines Rolltors einer Firma am Burenkamp aufgebrochen und haben den Büroraum durchsucht. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten.

Marl:

Bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Halterner Straße haben Unbekannte Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Täter hatten am Montagabend eine Balkontür aufgehebelt und die Zimmer durchsucht. Sie entkamen mit der Beute.

An der Paul-Baumann-Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen Baucontainer aufgebrochen. Sie nahmen die Schlüssel eines Transporters mit und sind dann mit dem Ford Transit geflüchtet.

