POL-RE: Dorsten: Sprengung am Geldautomaten

In der Nacht zu Mittwoch ging um 02.30 h der Hinweis eines Zeugen ein, dass es an der Gottlieb-Daimler-Straße zu einer Sprengung eines Geldautomaten in einem Pavillon vor einem Baumarkt gekommen sei. Ein Verdächtiger habe sich an dem Geldautomaten aufgehalten. Anschließend sei ein dunkles Auto vom Einsatzort geflüchtet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Pavillon und der Geldautomat stark beschädigt waren. Zur Fahndung nach den Tatverdächtigen wurde zwischenzeitlich auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die Fahndung blieb bislang erfolglos. Da sich am Geldautomaten noch Sprengstoffreste befanden, wurde der Gefahrenbereich, unter anderem die Marler Straße, weiträumig abgesperrt und Sprengstoffspezialisten wurden hinzugezogen. Gegen 09.00 h wurden die Sprengstoffreste kontrolliert gesprengt. Ob die Täter Geld erbeutet haben, wird derzeit noch ermittelt. Danach konnte die Straßensperrung aufgehoben werden. Die Ermittlungen und die Spurensuche dauern noch an. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

