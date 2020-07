Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Steinfeld- Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Am Montag, 13. Juli 2020, gegen 18.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 214 (Diepholzer Straße) in Höhe der Einmündung Diepholzer Straße (Gemeindestraße) zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger PKW-Fahrer aus Holdorf befuhr die Diepholzer Straße in Richtung Steinfeld und beabsichtigte von der Diepholzer Straße nach links abzubiegen. Hierbei übersah dieser den Transporter samt Anhänger eines 34-jährigen Fahrers aus Litauen, welcher sich bereits im Überholvorgang in Höhe des PKW des 56-Jährigen befand. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 56-jährige PKW-Fahrer sowie seine 36-Jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 7000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit.

Bakum- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Montag, 13. Juli 2020, gegen 16.52 Uhr, ereignete sich auf der Vechtaer Straße in Höhe der Straße Weiher Straße ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Transporter-Fahrer aus Dortmund, ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek und ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus Wildeshausen befuhren in genannter Reihenfolge die Vechtaer Straße in Richtung Vechta. Der Transporter-Fahrer beabsichtigte nach links abzubiegen. Der 29-Jährige übersah dies und fuhr auf den PKW des 40-jährigen Fahrers auf. Daraufhin wird der PKW des 40-Jährigen auf den Transporter des 58-Jährigen geschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 29-Jährige schwer sowie ein 47-jähriger Mitfahrer aus Visbek, welcher sich im PKW des 40-jährigen Fahrers befand, leicht verletzt. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Neben Rettungskräften befand sich ein Notarzt vor Ort.

Holdorf- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 13. Juli 2020, gegen 18.55 Uhr, kam es auf der Neuenkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Holdorf befuhr die Neuenkirchener Straße in Richtung Holdorf und beabsichtigte nach rechts in die Straße Fladderlohausen abzubiegen. Hierbei verfiel dieser leicht die Einfahrt, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 59-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

