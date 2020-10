Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Eigentümer des gestohlenen Fahrrads gefunden

Recklinghausen (ots)

Der rechtmäßige Besitzer des gestohlenen Fahrrads, von dem wir am Dienstag Fotos veröffentlicht haben, konnte gefunden werden. Wie sich herausgestellt hat, wurde das Fahrrad tatsächlich einen Tag bevor die verdächtigen Männer damit gesehen wurden, gestohlen. Der Eigentümer aus Dorsten will sein Fahrrad noch heute bei der Polizei abholen. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für die Mithilfe und die Hinweise aus der Bevölkerung. Dadurch konnte der Besitzer so schnell gefunden werden. Die Fahrraddiebe werden nach wie vor gesucht.

