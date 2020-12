POL-IZ: 201221.3 Itzehoe: Versuchter Einbruch in Büro

Polizeidirektion Itzehoe

Am vergangenen Wochenende ist es in Itzehoe zu einem versuchten Einbruch in das Büro einer Taxi-Zentrale gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 19.12.20, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 20.12.20, 10.00 Uhr, versuchten Unbekannte, die Eingangstür zur Taxi-Zentrale in der Straße Sandberg gewaltsam zu öffnen. - Der Versuch misslang jedoch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, sollte sich mit der Kripo Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/60 20 in Verbindung setzen.

