Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Raub der Tageseinnahmen

Lendersdorf (ots)

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr, und damit zu Ladenschluss, verließ ein 54jähriger Supermarktbetreiber sein Geschäft und begab sich zu seinem PKW. Bei Erreichen seines Wagens wurde er plötzlich von zwei männlichen Tätern attakiert und dabei verletzt. Er konnte sich aber zurück in seine Filiale flüchten. Offenbar hatten die Täter es auf die Tageseinnahmen abgesehen, mussten aber, wohl Aufgrund der Gegenwehr des Geschäftsinhabers, ohne Beute flüchten. Hierzu nutzen sie warscheinlich einen zuvor entwendeten dunklen Ford Mondeo, der schließlich Sonntagmorgen verlassen aufgefunden wurde. Die Kriminalpolizei konnte eine Vielzahl von Spuren sichern, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern oder dem Fahrzeug machen können, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell