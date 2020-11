Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter Täter sprüht Reizgas in die Augen eines Zeugen und flüchtet

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Nach einer mutwilligen Sachbeschädigung an einem Opel auf einem Parkplatz an der Sachsenschleife konnte ein 43-jähriger Anwohner und Zeuge am Montag, 23. November, den Tatverdächtigen direkt nach dessen Tatausführung gegen 4.10 Uhr festhalten. Als der Zeuge die Polizei rufen wollte, sprühte ihm der Festgehaltene plötzlich Reizgas in die Augen, so dass er sich losreißen und anschließend zu Fuß in Richtung Westfalenschleife flüchten konnte. Der Gesuchte ist männlich, etwa 50 Jahre alt, hat eine stabile Figur und graue, schulterlange Haare. Er war mit heller Jacke und heller Hose bekleidet und trug eine Hornbrille. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt. An dem Opel entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

