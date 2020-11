Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Mozartstraße

Hamm-HerringenHamm-Herringen (ots)

Gleich zwei geparkte Autos beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer am Samstag, 21. November, in der Mozartstraße. Gegen 00.25 Uhr wurde ein Anwohner durch die Alarmanlage seines Audis geweckt. Als er daraufhin auf der Straße nachschaute, stellte er nicht nur an seinem, sondern auch an einem geparkten Smart frische Unfallschäden fest. Der Verursacher hatte sich bereits mit seinem Fahrzeug entfernt. Aufgrund des Sachschadens an den beiden geparkten Pkw wird das flüchtige Fahrzeug vermutlich nicht unerheblich an der rechten Seite beschädigt sein. Bei Hinweisen zu dem Unfallverursacher wenden Sie sich an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizeil.nrw.de.(hei)

