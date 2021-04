Polizei Düren

POL-DN: Zwei Brände in Abenden - Polizei sucht nach einem Spaziergänger mit Hund

Nideggen (ots)

Am Donnerstag, den 01.04.2021 wurden der Polizei zwei Brände in Nideggen Abenden gemeldet. Auch wenn kein Schaden entstand, sucht die Polizei nun einem möglichen Zeugen, der zur Brandzeit in der Nähe mit seinem Hund spazieren ging.

Zuerst brannte es gegen 11:50 Uhr auf einem Grundstück an der Straße "Auf dem Bühl". Betroffen war eine Hecke, die das Grundstück von einem Feldweg abgrenzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die von Spaziergängern gemeldet worden waren. Gegen 14:50 Uhr meldete sich wieder ein Zeuge bei der Polizei. Der Mann war mit seiner Frau auf einem Motorradausflug. Die beiden rasteten im Abendener Rurweg an einem Baumstamm, als sie bemerkten, dass unter dem Baumstamm ein brennendes Teelicht stand. Auf ihrer Anfahrt kurz zuvor war ihnen ein Spaziergänger mit einem Hund entgegenkommen. Dieser muss den Baumstamm kurz zuvor passiert haben.

Die Polizei bittet den Spaziergänger, der am Donnerstag, den 01. April 2021, gegen 14:50 Uhr mit seinem Hund im Rurweg unterwegs war, sich während der allgemeingültigen Bürozeiten unter der 02421 949-8126 mit dem zuständigen Brandermittler der Polizei Düren in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle der Polizei unter 02421 949-6425 Hinweise entgegen.

