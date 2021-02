Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw kollidierte in Großenkneten mit einem Baum

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 3. Februar 2021, prallte ein 23-Jähriger aus Großenkneten mit seinem Pkw Opel auf dem Triftweg in Großenkneten gegen einen Baum.

Gegen 21:50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer mit zwei weiteren Insassen den Triftweg in Richtung Lünshoop. Kurz hinter der Einmündung zum Mühlsteinring fuhr der 23-Jährige durch eine stark ausgedehnte Wasserpfütze, wodurch er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kam der 23-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen am Straßenrand stehenden Baum.

Alle Personen blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 1.150 Euro geschätzt.

Die Beamten der Polizei Wildeshausen leiteten gegen den 23-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell