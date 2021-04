Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher hinterlassen Axt auf Sofa

Jülich (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter mit Hilfe einer Axt in ein Wohnhaus ein. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zwischen dem 15.04.2021, 11:15 Uhr, und dem 16.04.2021, 16:00 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Lankenstraße in Barmen. In Abwesenheit der Bewohner gelangten sie durch den Garten auf das Grundstück und versuchten zunächst, Fenster aufzuhebeln. Als das misslang, hebelten sie die Terrassentür auf und bearbeiteten diese laut der Spurenlage zusätzlich mit einer Axt. Mehrere Räume des Hauses wurden durchsucht und die Täter entkamen mit Schmuck und Bargeld. Sie verließen das Haus vermutlich wieder durch die Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Axt ließen sie auf dem Sofa im Wohnzimmer liegen.

Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat werden an den Polizeinotruf 110 erbeten.

