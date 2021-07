Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Fahrradfahrer angefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 3.7.2021 kam es gegen 18.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Kirchbreede in Rinkerode. Eine 82-jährige Rinkeroderin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Kirchbreede in Richtung Friedrich-Weber-Straße und fuhr auf das Fahrrad eines in gleicher Richtung fahrenden 60-jährigen Fahrradfahrers auf. Der Rinkeroder stürzte zunächst auf das Auto, dann auf die Straße und verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte wurden zur ärtzlichen Versorgung des Mannes angefordert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.

