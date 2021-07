Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde, zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Freitag, 02.07.2021, gegen 18:55 Uhr, wurden zwei Beteiligte bei einem Verkehrsunfall in Oelde an der Kreuzung Kreuzstraße/ Bergelerweg leicht verletzt. Der 80-jährige Fahrer eines Mercedes aus Stromberg befuhr die Kreuzstraße in Fahrtrichtung Stromberger Straße als eine 24-jährige Gütersloherin mit ihrem Renault Clio aus dem Bergelerweg nach links auf die Kreuzstraße abbog. Dabei kam es zur Kollision, bei der Sachschaden entstand und sich die beiden beteiligten Personen leicht verletzten. Beide wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

