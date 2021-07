Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Jugendliche vermisst

Warendorf (ots)

Seit Samstag, 26.6.2021 wird eine Jugendliche aus ihrem Elternhaus in Drensteinfurt vermisst. Die 17-Jährige wurde letztmalig am 30.6.2021 in Drensteinfurt gesehen. Sie ist 1,65 Meter groß, hat dunkle Augen, lange dunkelbraune Haare und ein Nasenpiercing. Zuletzt war die Drensteinfurterin mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Wahrscheinlich hält sich die Jugendliche in Drensteinfurt auf. Es bestehen auch Kontakte nach Ahlen, Beckum und Hamm.

Ein Foto der Jugendlichen ist im Fahndungsportal NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/drensteinfurt-vermisste-17-jaehrige

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 entgegen.

